A chuva cai, a NET já sai do ar

Em tempos de quarentena de Covid-19, é essencial o uso da internet para obter informações sobre à pandemia, e até mesmo verificar a situação do auxílio emergencial oferecido pelo Governo Federal de forma online.

Nos últimos dias a distribuidora de serviços de internet e telefonia NET/Claro tem sofrido inúmeras denúncias sobre péssimos serviços oferecidos para a população de Manaus. Os clientes afirmam que já procuraram o Órgão de Defesa do Consumidor (Procon), e esperam que alguma atitude seja tomada.

“Aqui em Manaus é difícil, é só chover que a internet some na cidade. Já cansei de ligar e sempre eles dizem a mesma coisa, que eu devo desligar meu moldem por 10 segundos e tudo irá normalizar. Eu na tô cansado de fazer isso e nada se resolve. Até acho engraçado porque esse problema não está acontecendo apenas comigo”, disse um consumidor que preferiu não ser identificado.

Outra consumidora também informou que está sendo prejudicado pelos serviços da NET, e disse que só não realizou a troca de operadora, porque tem medo que na hora da vinda do técnico, se contamine por Covid-19.

“Todo mês eu pago direitinho, não deixo atrasar nada. Eu preciso verificar a situação do meu auxílio emergencial, mas essa internet maldita não funciona. Tô desempregada e preciso conferir se meu dinheiro saiu, mas infelizmente é desse jeito. Eu só não mando trocar essa porcaria porque tenho medo que na vinda do técnico aqui, eu me contamine com essa doença”, informou outra cliente que também optou por não se identificar.

Tentamos entrar em contato com a NET/CLARO, mas até o fechamento desta matéria, ninguém atendeu nossa ligações.