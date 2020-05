Amazonas já distribuiu mais de dez milhões de EPIs a unidades de saúde do Estado

Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), já distribuiu, entre 1˚ de março e quatro de maio, mais de 10,6 milhões de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para unidades de saúde de Manaus e do interior do estado.

Entre os itens entregues estão luvas, máscaras cirúrgicas, máscaras N95, viseiras de proteção, aventais, toucas descartáveis, óculos de proteção, botas, capuz e macacões.

Os materiais foram doados ao Estado pela iniciativa privada e Ministério da Saúde (MS) e entregues pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), responsável por receber os EPIs adquiridos pela Secretaria de Estado de Saúde.

Segundo dados da Cema, em Manaus foram distribuídos mais de 8,3 milhões de materiais para as unidades de referência, hospitais de retaguarda, Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que estão atendendo pacientes com Covid-19, além de maternidades.

Também têm recebido os EPIs, pastas com atuação direta no combate ao coronavírus, como Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc), Secretaria de Segurança Pública (SSP), Polícia Militar, Polícia Civil e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Para os municípios do interior, foram enviados quase 2,4 milhões de EPIs, distribuídos a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais que atuam nos hospitais. Para facilitar a logística de distribuição, a Susam definiu os municípios de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Eirunepé, Humaitá, Lábrea, Tabatinga, Tefé e Boca do Acre, como polos para recebimento dos insumos, os quais são redistribuídos para cidades próximas.

Compromisso – A secretária de Saúde, Simone Papaiz, avalia que o alto quantitativo de EPIs distribuídos demonstram o compromisso do Governo do Amazonas em promover a segurança dos profissionais de saúde, mesmo com as dificuldades existentes para a aquisição desse tipo de material.

“Desde o início, a Susam tem se empenhado em adquirir os Equipamentos de Proteção Individual e distribui-los de forma responsável às unidades. Entendemos que a proteção dos profissionais que atuam na linha de frente é essencial no combate ao vírus e esses números de materiais entregues demonstram isso”.

A secretária lembrou, ainda, que a taxa de infecção de profissionais de saúde pelo novo coronavírus em Manaus, de acordo com levantamento parcial da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), é de 5,5%, dos 23.176 profissionais de saúde da capital na rede pública e privada.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), por conta da Covid-9 ter um alto índice de transmissibilidade entre os profissionais de saúde, mesmo com a adoção de todos os padrões de segurança, a estimativa de contaminação é de 15%.

Transparência – De acordo com Rafael Poloni, coordenador da Central de Medicamentos, são produzidos relatórios diários para o Governo do Estado e órgãos de controle sobre tudo o que entra e sai dos galpões, inclusive as doações feitas pela iniciativa privada.

“Recebemos, por exemplo, doação de várias entidades, tanto públicas quanto privadas. Todos esses doadores têm acesso aos relatórios. É só solicitar da Cema que nós prontamente emitimos relatório com data, local, quantitativo para onde foi, assim como assinatura do responsável pelo recebimento na unidade de saúde”, salientou.