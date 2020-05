Barreirinha registra primeira morte por Coronavírus

O Novo Coronavírus, COVID-19 fez a primeira vítima fatal na cidade de Barreirinha, no Baixo Amazonas. Um senhor de 84 anos, conhecido Raimundo Arara Choca, morreu por volta das 6h desta quarta-feira, dia 06 de maio, no Hospital Coriolano Lindoso.

Segundo apurou a coluna Poder/Koiote seu Raimundo é da Comunidade de Terra Preta do Limão e quando estava na cidade, residia numa casa no Bairro Nova Conquista. “Infelizmente algumas pessoas na nossa cidade não acreditam na contaminação. Agora temos uma vítima. Pedimos que a população redobre o cuidado e fique em casa”, comentou o diretor do Hospital, enfermeiro Mario Carneiro.

Seu Raimundo, na semana passada, esteve no Hospital, com sintomas leve de tosse, mas sem febre e dores de cabeça ou dor no pulmão. Foi pedido um raio-x. Mas segundo Mario Carneiro, o idoso recusou-se a fazer e por conta própria deixou o Hospital.

A Vigilância Sanitária Epidemiológica, acionada pela SEMSA Barreirinha, descolou técnico até a Comunidade de Terra Preta, fez o teste do COVID-19 e deu positivo. O paciente ficou na unidades de cápsulas de ventilação não invasivas, e teve um monitor multiparâmetro a disposição. Mas não resistiu.

“Infelizmente somente ontem (terça-feira dia 05), seu Raimundo voltou ao Hospital já com problemas respiratórios, com problemas renais. E veio a falecer antes de conseguirmos estabilizar e acionar o avião UTI para deslocar até Manaus” explicou.

Coordenador da Vigilância Sanitária de Barreirinha, Leopoldo Pimentel Neto já foi acionado sobre o caso. Teste serão feitos nas pessoas que tiveram contato com a vítima em Terra Preta.

O prefeito Glênio Seixas (MDB) já decretou Situação de Emergência na Saúde Pública, pois a cidade em 12 casos confirmados, desde do final do mês de abril. E agora, infelizmente, 01 óbito.