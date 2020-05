Fake News! Portal publica notícia do Pará como se fosse em Manaus

Um vídeo está circulando nas redes sociais, onde aparece uma idosa dentro de um saco no necrotério, no entanto, a mesma está respirando. O caso aconteceu no Hospital Abelardo Santos, em Belém (PA). Veja.

Um portal de notícias da capital amazonense veiculou a informação dizendo que aconteceu num Hospital de Manaus, após um cabo da polícia militar reconhecer sua mãe no vídeo.

No entanto, a mãe do PM está no Hospital Getúlio Vargas em Manaus e mais uma vez, o vídeo da idosa foi gravado na capital paraense.

Após o equívoco, o referido portal editou sua matéria, no entanto, a informação falsa já havia sido compartilhando em vários grupos.

Para agravar ainda mais a situação, internautas estão ligando o caso a uma reportagem do Cidade Alerta, divulgada em 8 de setembro de 2018, com o título “Idosa dada como morta volta a respirar após ser levada ao necrotério”. Veja o vídeo.



Fica aqui o alerta para a sociedade, cuidado com as Fake News.