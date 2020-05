Covid-19 – O Amazonas tem 6.159 pessoas recuperadas de Covid-19 até esta quinta-feira (07/05), de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Após revisão de parâmetros para elaborar o índice, o número representa 61%, dos 10.099 casos da doença no Amazonas.

Até a quarta-feira (06/05), a FVS-AM considerava o número de casos recuperados da doença a contar do dia do diagnóstico laboratorial do paciente, que não coincidia com o dia da infecção por Covid-19. Agora, os casos recuperados são considerados desde o primeiro dia de sintoma da doença, sendo então pessoas que já cumpriram o isolamento de 14 dias e estão fora do período de transmissão.

“Uma pessoa que procura um diagnóstico geralmente está no segundo, terceiro ou até mais do que isso, pode ser até o oitavo dia do início dos sintomas. Quando ela procura o diagnóstico, pode levar ainda 48 horas para sair o resultado do exame. A essa altura já passaram oito ou dez dias do momento onde ela iniciou os sintomas. Então, ao invés de considerarmos o dia em que saiu o resultado do teste positivo para Covid-19, como nós estávamos considerando até os relatórios anteriores, agora estamos levando em consideração a data do início dos sintomas”, explica o assessor da Sala de Situação da FVS, Daniel Barros.

A mudança, de acordo com Barros, ocorre após uma revisão da base de dados da FVS e reclassificação dos casos para adequar aos parâmetros nacionais e internacionais.

“Adotamos um sistema de informações nacional e depois de cruzar todas as bases de dados que a FVS já vinha alimentando em outros sistemas paralelos e próprios da FVS, conseguimos alinhar os dados das fichas de todos esses bancos de informações. Trabalhamos na união dessa base de dados, que já possuíamos, com essas que foram inseridas no novo sistema, então, pudemos fazer essa estimativa do grupo populacional que está em situação de recuperados”, esclarece.