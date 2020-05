Após parada de ônibus de R$207 mil, Arthur anuncia construção de memorial

MANAUS – O prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB) anunciou nesta quinta-feira, 7, a construção de um memorial no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, em homenagem às vítimas do período de pandemia do novo coronavírus.

O projeto será executado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que gerencia os cemitérios públicos da cidade.

Uma grande base para velas vai oferecer espaço para preservar a tradição de velar os entes queridos. A estrutura também contempla paisagismo e bancos para proporcionar conforto e apoio aos visitantes. Segundo a Semulsp, a área total do memorial será de 16 mil metros quadrados e aproximadamente 3,5 mil sepulturas.

No ano passado, Arthur Neto foi alvo de diversas críticas e reportagens que denunciaram um possível superfaturamento na construção de uma parada de ônibus, que a Prefeitura batizou como “ponto de embarque e desembarque de passageiros” no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital.

A obra custou aos cofres públicos o valor de R$207.289,69 no contrato com a WM Construções e Serviços de Manutenção.

Ainda não se sabe quanto a obra do memorial vai custar aos cofres da Prefeitura de Manaus. Nas redes sociais, os internautas sugeriram usar o valor do orçamento para compra de respiradores.

Poderia comprar respiradores, né? — Uma Potiguar de Manaus 😷🚩☭ (@Rosana_Oliver) May 8, 2020

Sabe que não vai se reeleger … vai aproveitar a boquinha — fica em casa caralho!!! (@affbeesha) May 8, 2020

“UM PAISAGISMO QUE SERÁ MUITO BONITO!” Bote dinheiro nesse paisagismo kakak https://t.co/clV4MLkLFA — Mr. Brownstone (@CarlosMaarques_) May 8, 2020

Quanto mais vítimas, mais lucro.

Salvar as pessoas pra quê? https://t.co/pzqUo17yPN — misterioso (@leoosavio) May 8, 2020

Então galera de Manaus o prefeito da cidade prefere que você morra pra ele colocar seu nome no memorial (lavagem de dinheiro) do que comprar respiradores e melhorar a condição de trabalho doa profissionais da saúde .

Obg @Arthurvneto ♥️✌🏻 https://t.co/7nl2Tu2KXE — Não sou eu Pedro🎭 (@pedro_saru) May 8, 2020