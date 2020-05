Delphina Aziz recebe doação de 3,5 mil unidades de EPIs e materiais de limpeza 

Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Hospital Delphina Aziz, unidade referência em casos de Covid-19 no estado, informou nesta quinta-feira (07/05), o recebimento de novas doações. Entre os itens estão duas mil máscaras do tipo Face Shield Mask, 1.012 óculos de proteção, 150 máscaras modelo N95, 100 protetores faciais, 100 caixas de luvas, 48 macacões de segurança, 20 galões de detergente e 100 garrafas do mesmo produto.

A Petrobrás realizou a doação de 150 máscaras de proteção do tipo N95, 70 caixas de luvas, 48 macacões de segurança e 12 óculos de proteção. Além disso, uma parceria entre as empresas Visteon Corporation, Masa da Amazônia Ltda. e Colortech da Amazônia resultou na entrega de duas mil máscaras do tipo Face Shield Mask. Outras 100 unidades de protetores faciais foram entregues pela empresa Isoflex Soluções para Gestão Visual.

Em continuidade às doações de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), um lote com mil óculos de proteção foi doado pelo Instituto Ver e Viver. A loja BA Elétrica fez a doação de 30 caixas de luvas descartáveis. O hospital também recebeu a doação de materiais de limpeza da empresa International Paper. Ao todo, foram entregues dois mil panos para limpeza de superfícies, 100 garrafas de detergente e 20 galões de 5 litros do mesmo produto.

Valorização – Empresas de diversas áreas do setor privado também têm buscado formas de apoiar e agradecer aos profissionais da Saúde pelos serviços prestados. Desta vez, a Brasil Norte Bebidas, que é vinculada ao Grupo Simões, doou 250 pacotes de refrigerante Coca-Cola. A empresa já havia doado, anteriormente, outros 200 pacotes de refrigerantes em lata ao Hospital Delphina Aziz.