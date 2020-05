‘Fica na Rede, Maninho’ será exibido na TV Encontro das Águas a partir de domingo (10)

Amazonas – Os projetos contemplados no primeiro lote do edital “Fica na Rede, Maninho”, que seleciona propostas de conteúdo virtual, serão exibidos na TV Encontro das Águas a partir deste domingo (10/5), às 17h, com reprise às quartas-feiras, às 19h30. O edital lançado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem o objetivo de estimular a difusão de produções artísticas e de ações de capacitação durante o momento de crise ocasionada pela Covid-19.

Os vídeos selecionados foram editados em dois blocos, que, juntos, somam 54 minutos. Fazem parte deste primeiro programa artistas e grupos, como o indígena Mirá Yiá, Kaylon CD, “Banda Agenor, Agostinho e Léo”, banda Romanticida, Marinho Bello, Ingrid Beatriz, Denis L.D.O e Jander Manauara, Prince do Caprichoso e Palhaço Jurubeba.

A exibição dos vídeos do “Fica na Rede, Maninho” também é realizada no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (facebook.com/culturadoam). Ao todo, já foram exibidos três programas na rede social, com os vídeos contemplados no primeiro lote do edital.

“Com a disponibilização dos vídeos do edital ‘Fica na Rede, Maninho’ na TV Encontro das Águas, podemos dar ainda mais visibilidade aos artistas e produtores para que cheguem com seus projetos, eventos e atividades nas casas de cada um”, declara o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz. “Convidamos a todos para prestigiar os artistas amazonenses nestas exibições”.

Edital – As inscrições para o terceiro lote do edital estão abertas até sexta-feira (8/5) e são realizadas exclusivamente pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), na aba “Editais”. O resultado final do segundo lote será divulgado no dia 11 de maio.

Realizado em caráter emergencial, o “Fica na Rede, Maninho” é uma das ações do Governo do Amazonas para o enfrentamento da crise na cadeia produtiva da cultura e economia criativa neste momento e selecionará até 300 propostas.

Podem participar pessoas jurídicas e físicas, maiores de 18 anos. O edital e os anexos estão disponíveis na aba “Editais”, no Portal da Cultura.

O “Fica na Rede, Maninho” abrange vídeos nas áreas de Artes Cênicas, Música, Artes Visuais, Audiovisual, Literatura e uma categoria denominada “Outras”, para projetos que envolvam duas ou mais linguagens artísticas ou que não se encaixem em nenhuma das modalidades na concepção do proponente. O edital também contemplará ações formativas, como vídeos teóricos e práticos nas diversas linguagens artísticas e áreas da economia criativa.

Os vídeos deverão estar no Youtube ou em repositórios digitais (Dropbox e Google Drive), ter no máximo 60 minutos e estar no formato MP4 ou similares. O conteúdo deverá ser gravado na melhor definição, em formato horizontal, e o link do vídeo deverá estar no corpo da proposta. O vídeo poderá ser inédito ou já ter sido publicado e deverá conter na legenda a hashtag #FicaNaRedeManinho. Já as obras literárias podem ser enviadas em PDF ou E-book.

Para esclarecer possíveis dúvidas sobre as inscrições, os proponentes podem contar com o canal de atendimento disponibilizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que funciona diariamente das 8h às 20h, por meio dos telefones (92) 99177-6442 (WhatsApp) e (92) 3232-5555, e do e-mail [email protected]