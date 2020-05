Força Tática da PM comemora 12 anos de atividade no Amazonas 

Amazonas – Tropa de ação e reação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), com marcada atuação em ocorrências de alta complexidade, a Força Tática está celebrando 12 anos de atividade nesta quinta-feira (07/05). Ao longo dessa trajetória, a unidade da PMAM, subordinada ao Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), atuou em inúmeras apreensões de drogas, armas e foragidos, retirando das ruas vários infratores, sempre com a intenção de preservar a ordem pública e garantir a segurança da população.

Somente nos primeiros três meses deste ano, a Força Tática já apreendeu 83 armas de fogo de diversos calibres e marcas, além de 457 munições. Apreendeu também 77,65 quilos e 1.974 trouxinhas de entorpecentes, dentre maconha tipo skunk, cocaína, pasta base de cocaína e oxi. No mesmo período, foram detidas 107 pessoas, suspeitas de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubos e furtos. Os policiais da Força apreenderam ainda cinco veículos, e recuperaram outros nove que estavam com restrição de roubo.

Segundo o comandante geral da PMAM, coronel PM Ayrton Norte, todos os policiais que fazem parte da Força Tática estão de parabéns pelos 12 anos de criação da unidade policial. “É um dia especial para um policiamento diferenciado, que vem mostrando a cada dia, a cada ano, eficiência, responsabilidade e comprometimento com a população. Os números não mentem e mostram o crescimento de apreensões de armas, munições, drogas e infratores detidos. Parabéns a todos os policiais da Força Tática!”, declarou.

Para o comandante da Força Tática, major PM Igor Reis, existem muitos motivos para comemorar, incluindo o apoio dado pelo comandante geral, assim como a confiança da população. “Aos policiais que estão nas ruas diuturnamente, nosso muito obrigado por todo empenho e dedicação em atender às necessidades da população. A Força Tática está cumprindo seu papel e levando paz e segurança a todos”, disse. “Estou há pouco mais de um ano à frente da Força Tática, e só tenho a agradecer”.

Um pouco de história – O surgimento oficial só veio em 2008, mas a trajetória da Força Tática remonta ao ano de 2003, quando uma equipe de instrutores do 1º Batalhão de Choque – Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), da Polícia Militar do Estado de São Paulo, esteve no Amazonas para promover a doutrina de Força Tática junto à PMAM. Dois anos depois, foi ativado o 10º Batalhão de Polícia Militar, denominado Força Especial Comunitário, que afinal, em 2008, veio a se tornar o 10º Batalhão de Polícia Militar – Força Tática, tendo como comandante o major PM Gonzaga.

De lá para cá, a Força Tática foi desmembrada em quatro companhias, distribuídas entre os Comandos de Policiamento de Área (CPAs) Norte, Sul, Leste e Oeste, em 2009, e depois reagrupada no 1º Batalhão de Polícia Militar (1°BPM – Força Tática), em 2012, com o objetivo de aumentar a capacidade operativa do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), por meio de uma repressão qualificada.

A Força Tática permanece no aquartelamento localizado no bairro Praça 14 de Janeiro e atua como tropa de segunda malha subordinada ao CPM, no processo motorizado especializado em locais com elevados índices de criminalidade em suplementação de força às equipes do policiamento de primeira malha, nas ocorrências de grande vulto e nas ações para restauração da ordem pública de maior magnitude, tendo sua produtividade mensurada principalmente pelas prisões, recuperação de bens roubados e apreensões de armas e entorpecentes