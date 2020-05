Thiago Salvático entra na Justiça com pedido de reconhecimento de união estável com Gugu

O chefe de cozinha e empreendedor Thiago Salvático acionou seus advogados e entrou na Justiça com um processo de reconhecimento de união estável homoafetiva com Gugu Liberato. Na ação, protocolada na 9ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo, ele ainda pede a partilha de bens cumulados durante o período em que estiveram juntos, alegando ter se relacionado com o apresentador por mais de sete anos e que, durante os últimos três, eles levavam uma vida conjugal.

A informação foi confirmada pelo site ” Notícias da TV”, que teve acesso ao processo de mais de 100 páginas protocolado em 09 de abril. Ali, os advogados detalharam como teria sido o relacionamento de Thiago com Gugu, desde o dia em que se conheceram, em novembro de 2011, até a última vez em que se viram, uma semana antes da sua morte.

Para endossar a história, foram anexados ao processo, comprovantes das várias viagens que eles fizeram juntos ao redor do mundo.