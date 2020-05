Pedido de impeachment de Wilson Lima pega mal no Planalto, diz VEJA

Foi mal recebida no Palácio do Planalto a informação de que o pedido de impeachment do governador do Amazonas, Wilson Lima, partiu do PRTB, partido do vice-presidente da República. A avaliação de assessores e aliados do presidente é que o impeachment de Lima veio no momento errado e sem crime de responsabilidade configurado. As informações foram divulgadas na coluna Radar da VEJA.

Há ainda a avaliação de que interesses eleitorais estão por trás do movimento politico. O próprio Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa e autor do pedido de impeachment, já se declarou candidato a prefeito de Manaus. Neto quer instaurar a comissão especial que analisará o pedido na próxima sexta-feira.