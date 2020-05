Amazonas registra 10.727 casos confirmados de Covid-19

Covid-19 – O Amazonas registrou 628 novos casos, nesta sexta-feira (08/05), totalizando 10.727 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Nesta edição do boletim, foram confirmados mais 68 óbitos pela doença, elevando para 874 o total de mortes, sendo 44 nas últimas 24 horas.

O boletim aponta que 2.903 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 6.494 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 456 pacientes internados, sendo 287 em leitos clínicos (63 na rede privada e 224 na rede pública) e 169 em UTI (68 na rede privada e 101 na rede pública).

Há ainda outros 855 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 635 estão em leitos clínicos (190 na rede privada e 445 na rede pública) e 220 estão em UTI (88 na rede privada e 132 na rede pública).

Municípios – Dos 10.727 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira (08/05), 6.034 são de Manaus (56,25%) e 4.693 do interior do estado (43,75%).

Além da capital, 54 municípios já têm casos confirmados: Manacapuru (818); Parintins (354); Tabatinga (299); Tefé (278); Santo Antônio do Içá (245); Iranduba (210); Coari (202); Rio Preto da Eva (197); Itacoatiara (195); Maués (168); Careiro Castanho (158); Autazes (142); Presidente Figueiredo (141); São Paulo de Olivença (127); Carauari (121); Boca do Acre (83); Anori (78); Tonantins (76); Amaturá (68); Benjamin Constant (64); Tapauá (60); São Gabriel da Cachoeira (54); Urucará (53); Silves (39); Manaquiri (32); Maraã (32); Nova Olinda do Norte (31); Fonte Boa (28); Beruri (26); Novo Airão (26); Barreirinha (24); Careiro da Várzea (24); Barcelos (23); Novo Aripuanã (23); Lábrea (22); Canutama (19); Borba (18); Itapiranga (18); e Urucurituba (17).

O município de Eirunepé tem 12 casos. Boa Vista do Ramos e Jutaí têm 11 casos cada. Manicoré tem 10 casos. Caapiranga e São Sebastião do Uatumã têm 8 casos cada. Anamã, Codajás e Santa Isabel do Rio Negro têm 7 casos cada um. Humaitá tem 6 casos. Apuí tem 5 casos. Nhamundá tem 4 casos e Alvarães tem 2 casos. Os municípios com apenas um caso confirmado são: Atalaia do Norte e Juruá.

Óbitos – Entre pacientes da capital, até o momento, há o registro de 604 óbitos confirmados para o novo coronavírus.

Os 35 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, totalizando 270, são: Manacapuru (46); Coari (27); Parintins (25); Tabatinga (22); Itacoatiara (21); Maués (17); Autazes (16); Tefé (15); Iranduba (14); Presidente Figueiredo (7); Benjamin Constant (7); Santo Antônio do Içá (5); Careiro Castanho (5); Tonantins (5); São Gabriel da Cachoeira (4); São Paulo de Olivença (3); Beruri (3); Novo Airão (3); Barcelos (3); Rio Preto da Eva (2); Amaturá (2); Urucará (2); Manaquiri (2); Novo Aripuanã (2); Manicoré (2); Carauari (1); Anori (1); Tapauá (1); Silves (1); Nova Olinda do Norte (1); Barreirinha (1); Borba (1); Itapiranga (1); Codajás (1); e Nhamundá (1).

Outros 129 óbitos estão em investigação e 46 foram descartados para o novo coronavírus. Mais informações podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br e www.saude.am.gov.br/painel/corona.