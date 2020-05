Blogueira de Manaus diz que tem Covid-19 e ignora isolamento social

MANAUS/AM – A manauara Gabrielle Pandeira, 23 anos, com suspeita de coronavírus, ignorou as recomendações de isolamento para pacientes com a doença e foi ao salão, supermercado e visitou a casa da sogra na noite de quinta-feira, 07. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam o isolamento de 14 dias para quem tiver sido infectado.

A confirmação se a jovem está infectada pelo vírus depende de exame laboratoriais, aos quais o portal não teve acesso. Mas em vídeo divulgado no perfil dela no Instagram, a jovem confirma que foi infectada e que não vai deixar de viver a sua vida por conta da pandemia.

Gabrielle mora com o esposo Ademar Cardoso e a filha de um ano. Ela ficou conhecida em abril de 2019 após ser supostamente humilhada pelo funkeiro MC Pierre, durante um show em Londres, na Inglaterra.

No início da tarde de ontem, ela relata que está com os sintomas da Covid-19 e logo em seguida, com a máscara abaixo do queixo, mostra sua rotina do dia a dia, como se não estivesse infectada.

Nas redes sociais, a manauara foi atacada e recebeu diversas críticas e até ameaças de denúncias. De acordo com o artigo 132 a pena para quem “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente” é de três meses a um ano de detenção.

Após denúncias, o Instagram removeu a conta da blogueira por violar as diretrizes da comunidade.

Veja os stories e comentários:

