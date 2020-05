Pacientes em tratamento quimioterápico ganham reforço em medicamento

O tratamento quimioterápico causa reações no corpo, como náuseas e vômito, naturais devido à composição das drogas medicamentosas para tratar o câncer. Há, no entanto, remédios que controlam esses efeitos e permitem maior qualidade de vida. Na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), os pacientes ganharam, esta semana, um reforço com a doação de 216 caixas de medicamentos. Serão beneficiados 216 pacientes.

A representante do laboratório Biolab, Karen Falcão, doou caixas de Vonau Flash (ondansetrona), medicamento indicado para controle de náuseas e vômitos, sintomas comuns para quem faz quimioterapia.

A Farmácia da FCecon distribui aos pacientes em quimioterapia cerca de nove tipos de medicamentos em comprimidos para controlar diversas reações no corpo, incluindo medicamento genérico com o mesmo princípio ativo do ondansetrona.

De acordo com o diretor-presidente da FCecon, Gerson Mourão, a doação representa um reforço para o estoque. “O custo com medicação para câncer é muito alto para o Estado e, levando em conta que são itens essenciais para o tratamento, as doações também são sempre bem vindas”.