Feira da Manaus Moderna tem aglomeração de pessoas e veículos em meio à pandemia

“Nós estávamos colocando fitas, mas além de serem caras, as pessoas não obedeciam. Agora estamos com os gradis, que são um obstáculo mais seguro e dá uma garantia melhor de isolamento para os policiais”, disse Bonates.

Por conta do aumento de casos e desrespeito ao isolamento social, o Ministério Público do Estado do Amazonas (PME) ingressou com uma ação na Justiça pedindo a adoção de “lockdown” no estado, ou seja, o bloqueio total da circulação de pessoas. O pedido foi negado por “falta de elementos mínimos que justifiquem a medida judicial requerida”.

Um decreto no Governo do Amazonas suspendeu, até o dia 13 de maio, o atendimento público em serviços não essenciais do Estado. Com a curva de contágio do novo coronavírus crescendo, a doença já chegou a quase 90% dos municípios do interior. As autoridades reforçam que o isolamento social ainda é a principal forma de prevenção.