Sema reforça equipe de apoio em hospitais e Central de Medicamentos do Amazonas

Amazonas – O Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19 do Amazonas recebeu o reforço de nove servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema). O grupo atua em diferentes frentes, do atendimento psicológico em hospitais da rede estadual aos trabalhos administrativos na Central de Medicamentos do Estado (Cema). Além do apoio ao Comitê, a pasta tem realizado parcerias para garantir a assistência alimentar e a segurança das comunidades situadas em Unidades de Conservação (UC) Estaduais durante a pandemia.

Os servidores que passaram a integrar o comitê foram divididos para atuar no apoio à distribuição de remédios e insumos, na Central de Medicamentos da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), no atendimento psicossocial às famílias de pacientes internados, bem como no processamento das altas médicas em hospitais do Estado. Além disso, outro parte presta auxílio nos trâmites administrativos da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e na própria sede da Susam.

O Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate à Covid-19 foi criado no dia 16 de março (Decreto nº 42.061), com todas as instituições estaduais, a fim de fortalecer as ações de enfrentamento aos efeitos da pandemia de Covid-19 no Amazonas. A Sema tem mantido os trabalhos e redirecionado a atuação dos setores internos para fortalecer as ações de combate ao coronavírus, segundo afirma o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

“Neste momento é muito importante a união de esforços junto às ações coordenadas do Governo do Estado, para que o Amazonas possa, o mais breve possível, vencer esse desafio, que não é somente estadual, mas mundial. Os nossos departamentos, sobretudo a área técnica, estão em contato diário com os gestores das nossas UC Estaduais e prestando apoio às ações assistenciais em realização nesses locais”, pontuou.

Apoio às Unidades de Conservação – A Sema, por meio do Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão das Unidades de Conservação (Demuc), estabeleceu um canal de contato direto com os gestores das Unidades de Conservação geridas pela secretaria e lideranças comunitárias, para monitorar a ocorrência de casos de Covid-19 dentro das áreas protegidas e prestar o auxílio necessário, conforme explica o coordenador geral do setor, Rogério Bessa.

“Nesse momento de contenção do vírus, nosso papel tem sido primeiramente o de fornecer as orientações necessárias e material informativo para que eles possam proteger suas comunidades, fazendo o seu isolamento social, além de também receber as denúncias de tentativa de entrada nas Unidades de Conservação e formalizar junto aos órgãos competentes”, afirmou Bessa, ao ressaltar que a entrada nos territórios protegidos do Estado está proibida por tempo indeterminado.

A Sema também compõe a aliança dos povos indígenas e populações tradicionais e organizações parceiras do Amazonas para o enfrentamento do coronavírus, articulada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em parceria com universidades, empresas, organizações da sociedade civil e outras instituições públicas, reunidas com o propósito de disseminar informações, arrecadar recursos, equipamentos de saúde e apoiar a distribuição de produtos de assistência básica.