AM integra painel nacional de consulta sobre medidas dos estados para o combate da Covid-19

Amazonas – As medidas adotadas pelo Governo do Amazonas compõem um painel nacional que reúne as ações dos estados para o enfrentamento do novo coronavírus. Até o momento, o Amazonas já contribuiu com a inclusão de 50 ações no painel lançado, nesta terça-feira (12/05), pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad). Além de promover mais transparência em relação às respostas da administração pública, a ferramenta visa, sobretudo, auxiliar gestores no processo de tomada de decisão.

Pelo Amazonas, o painel é alimentado pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead-AM) a partir de informações catalogadas pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e pela Imprensa Oficial do Amazonas nos Diários Oficiais do Estado (DOE).

“A plataforma permite que o gestor ou o cidadão pesquise de forma interativa à medida que deseja analisar, podendo combinar a consulta por unidade federativa, gênero da medida, frente de atuação ou pela data da ação”, ressaltou a secretária da Sead, Inês Carolina Simonetti. A titular da pasta de Administração e Gestão do Amazonas coordena a Comissão de Comunicação do Consad, grupo formado por assessores de comunicação das secretarias, que integra o conselho e é responsável por alimentar a ferramenta.

O painel reúne respostas dos governos para atendimento à saúde, desaceleração da propagação do vírus, obtenção de recursos, apoio à atividade econômica, fomento à pesquisa, auxílio a famílias e grupos vulneráveis, apoio a municípios, entre outras.

Catalogadas pelos próprios estados, as mais de 1000 ações já disponíveis no painel direcionam para o ato normativo ou para uma publicação no site de notícias do governo relacionada a elas. Ao acessar a plataforma, cada gestor poderá analisar as medidas tomadas em outras unidades federativas em relação a uma frente de atuação, bem como a evolução temporal entre as que foram estabelecidas anteriormente para definir a que melhor se enquadra na sua realidade. Do mesmo modo, os cidadãos podem utilizar a ferramenta para acompanhar o que está sendo feito em todo o Brasil.

O intuito do painel, segundo o presidente do Consad e secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, Fabrício Marques Santos, é justamente reunir, de forma estratégica e em um só ambiente, as medidas de combate à pandemia e facilitar o acesso à informação sobre o tema.

“O painel é um importante instrumento de transparência e, principalmente, uma ferramenta bastante completa para a gestão dessa crise nos estados, na gestão pública como um todo. Neste momento, mais do que nunca, precisamos estar muito integrados, analisando as decisões dos demais estados, unindo esforços e equipes técnicas para que possamos enfrentar a pandemia com medidas assertivas e que podem salvar vidas”, pontua o presidente.

De acordo com ele, o painel está sendo atualizado conforme sejam tomadas novas medidas pelos estados. Para conferir a plataforma, basta acessar http://www.consad.org.br/.