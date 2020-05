Corpo de Kimberley Mota é recebido com cortejo em Manicoré

Manaus – O corpo da técnica de enfermagem e finalista do Miss Amazonas, Kimberly Mota, 22, chegou no município de Manicoré, a 618 quilômetros de Manaus, na tarde desta terça-feira (12) para velório e sepultamento.

Kimberly foi encontrada morta na madrugada de hoje no condomínio Residencial Smart, onde mora o seu namorado, localizado na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro.

A jovem chegou no aeroporto do município em um avião de pequeno porte, acompanhada de seus familiares. Logo em seguida a população iniciou um cortejo fúnebre com mais de 200 pessoas para fazerem as últimas homenagens para a Miss Manicoré.

O sepultamento de Kimberly Mota deve acontecer amanhã (13) no Cemitério Municipal de Manicoré, seguindo as recomendações do distanciamento social.

Sobre o caso

Os familiares da jovem informaram à polícia que ela estava desaparecida desde o Dia das Mães (10). Ela foi encontrada morta com vários golpes de faca na região do pescoço e do abdômen.

Um homem identificado como Rafael Fernandes Rodrigues, namorado de Kimberly, é apontado como principal suspeito do crime. As imagens do circuito interno de segurança mostram Rafael deixa o condomínio por volta das 1h35. Logo em seguida ele entrou em seu veículo, um Audi de cor branca.

Ele aparece usando calça jeans e camisa preta com capuz e detalhes brancos, tênis preto e boné caqui com a aba voltada para trás. Possivelmente não levou outros pertences.