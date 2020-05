Corpo de Miss Manicoré é encontrado no apartamento do namorado

Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 22 anos, a atual Miss Manicoré (distante 332 Km da capital), foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (12), em Manaus. O corpo da jovem estava no apartamento do namorado dela, no Centro da capital, e apresentava marcas de facadas no pescoço e no abdômen, de acordo com a Polícia Civil (PC).

Conforme informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o companheiro da vítima não foi encontrado no local. Ele deverá ser chamado para prestar esclarecimentos.

No domingo (10), a tia da Miss Manicoré chegou a publicar nas redes sociais que Kimberly estava desaparecida.