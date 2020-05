Delphina Aziz ultrapassa marca de 100 altas de pacientes com Covid-19

Amazonas – O Hospital Delphina Aziz superou, nesta semana, a marca de 100 altas de pacientes com quadro confirmado de Covid-19. Desde o início da pandemia do novo Coronavírus, a unidade, que trata pacientes de alta e média complexidade, está com dedicação exclusiva a casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves.

Até esta terça-feira (12/05), 114 pacientes com diagnóstico positivo para o novo Coronavírus já tiveram alta no Hospital Delphina Aziz, localizado na zona norte de Manaus. São pacientes com e sem comorbidades, que tiveram o quadro da doença agravado e precisaram de internação.

Ao todo, seis pacientes tiveram alta nesta terça (12/05). Eles estavam em leitos clínicos e passaram cerca de 15 dias internados. Após a alta médica, os pacientes confirmados de Covid-19 devem manter os cuidados de higiene, higienizando sempre as mãos e utensílios utilizados, bem como utilizando máscara para sair de casa. É preciso também seguir todas as orientações dadas pelos médicos que os atenderam.

Aniversário surpresa no hospital – Nesta terça-feira (12/05), familiares da paciente Nelimar Amazonas, de 67 anos, promoveram uma surpresa para comemorar o aniversário da idosa. A celebração contou com o apoio da equipe da unidade de saúde.

No início do dia, Nelimar passou por avaliação médica para assegurar que estava com quadro estável para a emoção. A equipe comunicou então que a paciente poderia receber a surpresa e, no horário da entrega do boletim médico, familiares foram até o local com faixas e balões, levando mensagens de força e amor à idosa. Emocionada, a paciente assistiu tudo pela janela do leito, acompanhada pela equipe de saúde.

“É muito difícil a gente passar o aniversário longe da família, mas tudo na vida é assim. Eu sempre quando passo longe eu estou passeando e hoje eu estou no hospital, mas Deus quis assim, assim seja. E que Deus nos dê bastante saúde, hoje eu estou longe dos meus filhos, dos meus netos, mas estou bem graças a Deus. Eu só desejo a todos que estão aqui que tenham esperança em Deus, porque sem ele, ninguém é ninguém. Mas se você tiver fé, Deus cura e os médicos são guiados por ele. São uns médicos muito bons aqui, graças a Deus”, disse logo após a surpresa.

Internada há 15 dias, Nelimar Amazonas deu entrada no Hospital Delphina Aziz após ser atendida no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Chapot Prevost, na zona leste de Manaus. A paciente está estável e não tem previsão de alta.