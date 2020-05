“Governos passados não fizeram o que tinha que ser feito na saúde; a deficiência é de 30 anos”, diz deputado Augusto Ferraz

O deputado estadual Augusto Ferraz disse hoje em sessão na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) que o Amazonas tem uma deficiência na área da saúde por falta de ações de governos que se sucederam no Estado nos últimos 30 anos. “A situação mostra a nossa deficiência que vem de 30 anos atrás, não de um ano pra cá. Os gestores do passado não fizeram o que tinha que ter feito no Estado do Amazonas. Imagine que foram milhões de reais que não foram usados para melhorar a saúde e não é do dia pra noite que vamos melhorar”, destacou o deputado.

Augusto Ferraz também criticou o pagamento de pensão a ex-governadores e disse que esse dinheiro poderia ter sido usado para investir na saúde. “Como José Melo que trabalhou dois anos como governador e vai continuar recebendo 34 mil reais. É impressionante. Mais de cem mil reais para três governadores, por mês. Isso é que nós devemos ver como desconforto para muitas pessoas hoje estão pagando para esses governadores. Por que fazer isso com o dinheiro público?”, disse o deputado, que também disse que não é o momento de se discutir impeachment do governador Wilson Lima.

“Ele tem que terminar o governo dele, tem que trabalhar, temos que contribuir para buscar qualidade de vida para a população. Não dá pra melhorar nossa saúde do dia pra noite”, concluiu.