O Estado vive uma pandemia, não é hora de discutir impeachment, diz pai de Josué Neto

Josué Filho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e pai do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto (PRTB), disse nessa terça-feira (12/05) que no momento em que o Estado vive uma pandemia, com muitas mortes, não é hora de discutir impeachment do governador Wilson Lima (PSC) e seu vice, Carlos Almeida (PTB).

“Eu acho até que a Assembleia pela sabedoria de muitos mandatos de vários deputados, inclusive do presidente que tá no quarto mantado politico, haverão de encontrar uma solução para que tudo seja examinado na devida hora, não custa nada atrasar um pouquinho o processo, e deixar que a administração possa centralizar a sua preocupação no Covid19”, disse Josué Filho durante entrevista à rádio Difusora na manhã de hoje.

Ele acrescentou que o momento é crítico por conta dos efeitos da pandemia. “Aí ninguém vai jogar a bola para o possível culpado, os fatos ocorreram, Manaus foi dilacerada por esse vírus , já são mais de mil pessoas, mais de 10 mil contaminados, cemitérios lotados, ausência de material, falta de leitos, respiradores até tem, mas nem todos sabem manipular. Então, eu acho que cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, o tempo é bom amigo, e que se mantiverem o nível de entendimento e não de agressão de lado A e B o parlamento poderá crescer perante a opinião publica do que há muito já está precisando”, ressaltou.

Josué Filho aconselhou o presidente da Assembleia a encaminhar ao plenário da Casa o pedido de impeachment que, segundo ele, não poderia incluir o vice-governador.

“O presidente da Assembleia tem obrigação de encaminhar ao plenário, é claro que a gente gostaria que não tivesse esse vírus, que não tivesse impeachment, mas foram 7 pedidos, 6 evitados e 1 aceito, obrigatoriedade do caminho, e tem aí contratado um especialista. O plenário ele é soberano, ele pode hoje não aceitar e decidir, como ele pode mandar prosseguir e é formado uma comissão. Primeiro, não tem legislação que trate da cassação do vice, só em crime eleitoral”, disse Josué Filho.

