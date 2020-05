Desembargador suspende processo sobre impeachment de Wilson Lima

MANAUS – Em decisão proferida no final da tarde desta quarta-feira, 13, o desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Wellington Araújo, concedeu liminar à Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), ingressada pelo deputado estadual Dr. Gomes (PSC), na terça-feira, 12, que questiona o processo jurídico do pedido de impeachment do governador e vice, Wilson Lima (PSC) e Carlos Almeida Filho (PTB), que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Com a concessão da liminar, o magistrado suspende a tramitação do processo de impeachment de Wilson e Carlos, acusados de crime de responsabilidade por meio de denúncias impetradas pelo Sindicato dos Médicos.

Leia o despacho na íntegra: