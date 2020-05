Digital influencer diz que testou negativo para Covid-19 mas exame mostra que não

View this post on Instagram

Esclarecimento: Todos acompanharam o ocorrido na última semana sobre um comentário que expressei mal…como VÁRIOS perfis de Instagram querem promover-se a qualquer custo em cima dos outros, tomei a liberdade de fazer meu teste do COVID-19 e como já esperado o RESULTADO é NEGATIVO, esses perfis espalham FAKE NEWS para conseguirem seguidores, ignorando os sentimentos e a índole das pessoas que aqui se apresentam! ME CHAMARAM DE blogueira, digital influencer e me cobraram uma postura que eu nunca disponibilizei e nunca tive, isso começou a viralizar e MILHARES DE PESSOAS falaram e até FIZERAM MONTAGEM COM MEU INSTAGRAM FALANDO QUE ELE HAVIA CAÍDO, me humilharam em perfis públicos, me difamaram, me ameaçaram de morte e desejaram até mesmo a morte da minha filha e dos meus familiares, então estou AQUI para desmascarar esses perfis que só compartilham fake News injustos ! degradam a imagem das pessoas SEM AO MENOS SABER SOBRE A INTIMIDADE OU A PERSONALIDADE DA PESSOA ATACADA, ainda por cima intitulando-as DE COISAS ABSURDAS E ATÉ MESMO PROFISSÕES QUE NUNCA EXISTIRAM (digital influencer). EU sou GABRIELLE e repito NÃO DESATIVARAM MEU INSTAGRAM… FUI EU QUE FIZ SEUS MENTIROSOS! estou de quarentena antes de anunciarem o isolamento no Amazonas (TODAS AS PESSOAS QUE ME SEGUEM E ME AMAM SABEM DA VERDADE POIS ELAS SEMPRE ME ACOMPANHARAM NOS MEUS STORIES). EU já acompanhava as notícias fora do Brasil, sempre respeitei TODAS as normas da OMS apesar de nem concordar com todas naquela ocasião, sempre me vi na obrigação de tomar todo cuidado pois tenho uma filha e um marido para cuidar, e para ajudar no entendimento, irei postar aqui uma foto de cada dia em que estive em casa, desde o início da pandemia ATÉ AGORA, deixarei bem claro também, que irei processar TODAS AS PESSOAS QUE ME OFENDERAM E ME FIZERAM PERDER O SONO, TODOS VOCÊS QUE HUMILHARAM MINHA FILHA, meu marido e minha família, SÓ VOU DESCANSAR ENQUANTO EU METER UM PROCESSO EM TODOS VOCÊS QUE ME DIFAMARAM, caluniaram e cometeram crimes cibernéticos contra mim, saibam que a INTERNET, NÃO É TERRA SEM LEI (já salvei TODOS OS URLS DE CADA COMENTÁRIO MALDOSO E DESRESPEITOSO QUE EU TIVE O DESPREZER EM LER) segue post 2