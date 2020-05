Cientista da OMS diz que coronavírus pode levar 5 anos para ser controlado

A situação do coronavírus pode estar longe do fim. Com mais de 4 milhões de infectados e quase 300 mil mortos, Soumya Swaminathan, cientista-chefe da OMS (Organização Mundial da Saúde), afirmou em uma conferencia digital do Financial Times, jornal britânico, que devemos levar cerca de 4 ou 5 anos para que o vírus fique sob controle.

A cientista explicou que a duração pode ser influenciada por alguns fatores, como mutações que este possa sofrer, além do desenvolvimento de uma vacina e as medidas de contenção adotadas para diminuir o contágio.

A especialista destacou que ainda não se sabe muito sobre o vírus e que: “não temos uma bola de cristal”. “Eu diria que em quatro ou cinco anos podemos estar controlando a situação”, disse, mas ressaltou que a pandemia pode, também piorar.

Sobre a possibilidade de uma vacina eficiente e viável, a cientista falou que a opção parece a melhor saída. Porém, a solução passa por muitas incertezas, como a eficácia, segurança, produção e distribuição. Ainda devemos considerar, segundo a especialista, que o vírus pode mudar e a vacina não ser mais eficaz.

No mesmo painel, Peter Piot concordava com a colega. Ele é professor de saúde global da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e colocou que o controle do vírus dependia de uma vacina, além de destacar que eliminar a covid-19 exigirá muito mais. “Somente a varíola foi eliminada e erradicada como uma doença humana”, complementou.

Priot acredita que as nações deveriam estar pensando em anos, não apenas em meses deste combate. Tanto ele, quanto a cientista, colocam a importância de achar uma maneira de conviver com a situação atual. O professor falou ainda sobre a importância de se testar o máximo possível.