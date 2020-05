Em vídeo de reunião ministerial, Bolsonaro chama Arthur de “vagabundo”

Brasília – Em Reunião Ministerial de 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro chamou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), de “vagabundo”, segundo a revista Veja.

A gravação da reunião é peça central no inquérito no Supremo Tribunal Federal que investiga interferência do presidente na Polícia Federal. Em parte dela, o presidente falou sobre a pandemia de coronavírus.

Ainda de acordo com a revista, incentivados por Bolsonaro, ministros reclamaram de medidas restritivas tomadas por governadores e prefeitos. Foi neste contexto que o presidente criticou os gestores que determinaram a abertura de covas coletivas para enterrar as vítimas da doença.

Bolsonaro cita especificamente o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), fazendo referência ao pai do político, Arthur Virgílio Filho, senador que foi perseguido e cassado pela ditadura militar (1964-1985), segundo relato de pessoas que tiveram acesso à gravação e falaram com a Veja.

“Aquele ‘vagabundo’ do prefeito de Manaus, que está abrindo cova coletiva para enterrar gente e aumentar o índice da Covid. Vocês sabem filho de quem ele é, né?”, teria dito o presidente na reunião, rindo após fazer a pergunta retórica.

O prefeito respondeu à Veja que Bolsonaro não pode fazer ssa referência ao seu pai. “Não pode porque ele não se aproxima na coragem, nem na honradez do meu pai. Meu pai não se metia em rachadinha. É um exemplo. Se ele seguisse o exemplo do meu pai o país não estaria como está agora”, afirmou, emocionado.