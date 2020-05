Governo do AM repassa mais de R$ 10 milhões a empresas médicas

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), pagou nesta quarta-feira (13/05) R$ 10.892.839,80 a empresas médicas e, até a próxima semana, outros R$ 6.607.446,75 devem ser pagos. O valor é referente a 50% das pendências do Estado com as empresas do exercício de 2018. O pagamento faz parte do compromisso firmado pelo governador Wilson Lima de quitar dívidas de competências anteriores a sua gestão.

O anúncio dos pagamentos foi feito pela secretária de Saúde, Simone Papaiz, na manhã desta quinta-feira (14/05). Mantendo o diálogo com os profissionais de saúde, ela participou de reunião por videoconferência com representantes de empresas médicas que prestam serviço ao Estado.

“Esse foi um compromisso do governador Wilson Lima e a Susam está trabalhando para realizar esses pagamentos. Já havíamos pago mais de R$ 68 milhões a empresas médicas e de enfermagem e seguimos com um planejamento para os próximos meses”.

As empresas médicas e de enfermagem que prestam serviço para o Estado receberam, no mês de abril, R$ 68.609.803,99 do Governo do Amazonas. Os valores são referentes a competência do mês de fevereiro de 2020 e também de 2019. Cerca de R$ 51,7 milhões foram pagos às empresas médicas.