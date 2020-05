Município de Urucará recebe pavimentação de mais de 30 ruas 

Urucará – As obras de melhorias na malha viária do município de Urucará (distante 281 quilômetros de Manaus) estão 97% concluídas. Os serviços realizados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), englobam 38 ruas e avenidas totalmente revitalizadas, o equivalente a 22,25 quilômetros de vias pavimentadas na região.

Essas obras foram retomadas, em março de 2019, como parte do pacote de obras lançado pelo governador Wilson Lima. A previsão de conclusão é até o fim de maio deste ano. Além da malha viária, o município também conta com a realização de obras de drenagem profunda para melhorar o escoamento das águas pluviais nas proximidades do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) e de áreas circunvizinhas.

Nessa região, foram implantados cerca de 1.760 metros de rede de drenagem profunda, com tubulação de 800 mm, dos quais faltam pouco mais de 80 metros para concluir a obra, bem como a construção de 17 caixas coletoras ou bocas de lobo com grelha de proteção em concreto armado. Essa intervenção tem o objetivo de evitar que as ruas, que já estão pavimentadas, continuem alagando nos períodos chuvosos.

“Temos o compromisso de concluir muitas obras que, até então, estavam paralisadas no estado para conceder mais dignidade para as pessoas, como é o caso de Urucará onde os moradores já utilizam as vias pavimentadas que, outrora, estavam em más condições de trafegabilidade”, explicou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima.