Polícia encontra carro de suspeito de matar miss destruído

O carro do servidor público do Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas, Rafael Fernandez Rodrigues, 31 anos, um Audi-A5, foi encontrado capotado e praticamente destruído em Caracaraí ( distante a 140 quilômetros de Boa Vista), na tarde desta quarta-feira ( 13/1), informou a Polícia Civil de Roraima. A informação é do jornal Folha de Boa Vista.

Rafael é o principal suspeito da morte da modelo, finalista do Miss Amazonas 2019, Kimberly Karen Mota, ocorrida na noite de domingo (10). Ela foi encontrada morta do apartamento dele com que havia terminado um namoro recente.

Rafael é foragido da Justiça. O servidor tem prisão preventiva decretada pela Justiça. Segundo o jornal, o veiculo foi localizado na BR-174, nas proximidades do Parque Nacional do Viruá, bastante danificado por conta do capotamento.

“A hipótese é de que o motorista do veículo estivesse com excesso de velocidade e tenha perdido o controle do veículo, capotando nesta curva, saindo da pista”, diz a nota da Polícia Civil de Roraima.

A Polícia Civil avalia que foragido pediu socorro na Vila Petrolina e depois pegou carona para Boa Vista, segundo a Polícia Civil.

Rafael Fernandez entrou em Roraima na segunda-feira (11/5). A polícia está à caça dele.