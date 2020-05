Polícia Militar apreende panetones vencidos no Terminal 5

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, nesta quarta-feira (13), uma grande quantidade de panetones e derivados vencidos, que estavam sendo comercializados nas redondezas no Terminal de Integração 5 – T5, no bairro São José, zona leste de Manaus.

Os policiais realizaram a apreensão após denúncia via linha direta, informando a venda da mercadoria ilícita. Ao chegar ao local informado, a guarnição constatou a veracidade dos fatos, apreendendo todo o material presente no lugar. O proprietário não foi localizado, sendo que a banca utilizada por ele, não possuía autorização para estar no local.

Todos os produtos apreendidos foram encaminhados ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.

FOTO: Divulgação/PMAM