Titular da Susam destaca compromisso com atenção aos municípios do interior

A titular da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Simone Papaiz, participou, na noite desta quarta-feira (13), de reunião do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM). Na ocasião, ela destacou o compromisso do Governo do Estado em auxiliar os municípios do interior no enfrentamento do novo coronavírus.

Além dos secretários municipais que fazem parte da diretoria-executiva do conselho, participaram do encontro o secretário executivo da Susam, Marcellus Campelo; o secretário executivo adjunto de Assistência Especializada à Capital, Ítalo Cortez; o secretário executivo de Assistência Especializada ao Interior, Cássio Espírito Santo; e o diretor-técnico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Cristiano Fernandes.

A secretária Simone Papaiz ressaltou que, desde que assumiu a pasta, tem buscado aproximação com todos os atores que compõem o sistema de saúde estadual e, por isso, tomou a iniciativa de convocar a reunião com os gestores. Ela também voltou a afirmar que o momento atual é de união.

“Não dá para ficarmos medindo força em um momento de pandemia. Estamos aqui para ajudar, por isso, saibam que podem contar comigo para o que precisarem e farei o que estiver ao meu alcance. Eu me coloco à disposição para alinharmos as necessidades dos municípios e trabalharmos em parceria”, frisou.

Simone Papaiz também aproveitou a oportunidade para listar as ações já realizadas pela Susam, desde que assumiu a pasta, voltadas aos municípios do interior durante a pandemia, como o envio de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), já tendo sido dispensados pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) mais de dois milhões de itens; medicamentos; respiradores invasivos e de transportes; cilindros de oxigênio, entre outros.

Tópicos de discussão – O presidente do Cosems e secretário municipal de Saúde de Tapauá, Januário Carneiro Neto, elencou alguns pontos listados em uma carta enviada pelo conselho à secretaria, em que se pede maior atenção a temas como a participação dos municípios na atualização do Plano de Contingência elaborado pelo Governo do Amazonas; auxílio na contratação de médicos e enfermeiros para os municípios; aumento na distribuição de insumos, medicamentos e EPIs.

Ao ouvir da secretária o compromisso em analisar essas e outras demandas, o presidente do conselho afirmou que acredita no empenho da atual gestão da Susam. “A maior prova do voto de confiança que estamos dando é estarmos aqui nesta reunião”.

Após a apresentação das demandas, ficou definido que a Susam irá analisar cada solicitação e apresentará respostas nos próximos dias. O secretário de Atenção Especializada ao Interior, Cássio Espírito Santo, também pontuou ações que vem sendo trabalhadas pela secretaria para o interior.

“Temos nos esforçado para poder atender as demandas. Hoje, tivemos uma reunião com o Médicos Sem Fronteiras e tratamos de leitos de retaguarda para os municípios e interiorização dos profissionais do projeto. Também recebi uma ligação há pouco do Ministério da Saúde para tratar do planejamento que eles têm previsto para o interior”, ressaltou.