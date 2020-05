Fronteiras da Venezuela e da Guiana são monitoradas em busca de Rafael

Uma taxista, que não teve o nome divulgado, informou a Polícia Civil de Roraima ter prestado socorro a Rafael Fernandez Rodrigues, 31, logo após ter capotado com o carro da BR-174, na última segunda-feira, 11/5. O analista é apontado pela Polícia Civil do Amazonas como principal suspeito pela morte da ex-namorada, a miss Manicoré Kimberly Mota, 22. De acordo com o delegado geral de Roraima, Herbert Amorim, as policiais da República da Guiana e Venezuela já foram comunicadas de uma possível fuga do suspeito. As informações são do Portal Toda Hora.

Conforme o delegado geral, à polícia, o taxista informou que após ter resgatado o suspeito, Rafael foi levado por ele até a estação rodoviária internacional de Boa Vista. No local, segundo a testemunha, o fugitivo realizou um saque e em seguida pagou pela corrida.

“Intensificamos as investigações em hotéis e nas pensões e também, em outros dois pontos fundamentais da cidade”, afirmou o delegado.

Amorim afirmou que esses dois pontos são as fronteiras entre a República da Guiana e Venezuela. De acordo com o delegado, as policias desses dois países já estão monitorando, caso o fugitivo queira fugir do Brasil.

Investigações

Conforme o delegado geral, Herbert Amorim, a Polícia Civil de Roraima conseguiu localizar o carro modelo Audi usado por Rafael, depois de ter analisado as imagens das câmeras instaladas ao longo da BR-174. Segundo ele, durante o monitoramento, as investigações delimitaram o perímetro onde o veículo parou de ser visto, por volta das 5h50, da manhã de segunda-feira.

O analista, segundo a Polícia Civil do Amazonas, foi visto nas câmeras do circuito do prédio onde morava e onde Kimberly foi morta, por volta de 1h, de segunda-feira. A cronologia indica, que logo após deixar o apartamento, o suspeito fugiu de Manaus em direção a Roraima.

Crime

Rafael Fernandez é investigado por suspeita de ter assassinado a facadas, a ex-namorada Kimberly Mota, que era miss Manicoré e finalista do concurso miss Amazonas 2019. A modelo foi encontrada morta no apartamento dele, na madrugada da ultima terça-feira, 11/5, no Centro de Manaus. Ela foi assassinada com três facadas.

Investigações da polícia indicam que o crime foi motivado, pelo fato da modelo ter rompido o relacionamento que tinha com o suspeito.