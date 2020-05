Melhorias no aplicativo garantem rapidez na entrega de kits do ‘Merenda em Casa’

Amazonas – Garantir que os alunos recebam seus kits do programa “Merenda em Casa” é uma prioridade da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, para isso, atualizações no sistema de cadastro são realizadas para garantir que o benefício chegue a casa dos estudantes da rede estadual no menor tempo possível.

A última atualização permitiu cruzar os endereços fornecidos no aplicativo Sasi, verificar possíveis erros – como nome de rua e CEP – e, com isso, permitir que os endereços corretos fossem listados para ajudar na logística de entregas. Na capital, os kits estão sendo entregues desde o último dia 27 de abril.

O analista de geoprocessamento, da Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus), Charles Silva, que atua em colaboração com a Secretaria de Educação, diz que o sistema coleta os dados, que é enviado para as equipes de geoprocessamento, checa-os e depois os envia para o sistema de cautela para que seja autorizada a entrega.

“O sistema Sasi necessita de correções de endereços fornecidos pelos alunos e isso estava gerando algumas confusões aos estudantes e responsáveis. Depois da correção, foi possível cruzar os dados e criar um padrão para que endereços próximos recebessem os kits no mesmo dia, mesmo que os cadastros tenham sido feitos em dias diferentes”, explica Silva.

Cadastramento – Alunos da rede estadual, em Manaus, que não realizaram o cadastramento via Sasi ainda podem e devem se cadastrar pelo aplicativo. Além disso, a Secretaria de Educação articulou uma força-tarefa para contactar os estudantes que não se inscreveram no programa, na capital.

No total, a rede pública estadual da capital tem mais de 220 mil alunos. Todos eles, independente de série ou modalidade, têm direito a receber os kits do “Merenda em Casa”.