Polícia confirma que Rafael Fernandez já está na Venezuela

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil de Roraima, nesta sexta-feira (15), mostra o momento em que o carro de Rafael Fernandez, suspeito de assassinar a facadas missa Manicoré Kimberly Mota, ultrapassando o local da fiscalização às 5h50.

As imagens, segundo a polícia, são das câmeras de fiscalização do Jundiá, que fica na divisa entre o Amazonas e Roraima, que constatou que o veículo ultrapassou a divisa às 5h da última segunda-feira (11).

O delegado-geral da Polícia Civil de Roraima, Herbert Amorim, informou que, desde a informação dada pela polícia do Amazonas sobre a fuga de Rafael, estão monitorando as possíveis rotas de fuga do suspeito.