Primeira-dama de Manaus está com coronavírus

MANAUS – A primeira-dama de Manaus, Elisabeth Valeiko Ribeiro, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo prefeito Arthur Neto em entrevista ao vivo no Jornal do Amazonas 1ª Edição – JAM 1, na manhã desta sexta-feira, 15.

Segundo o prefeito, Elisabeth não apresentou nenhum sintoma da doença “Eu durmo com ela, não nos separamos, e não teve nada disso”. Arthur disse ainda que a esposa fez o exame da tomografia. Com 74 anos, o prefeito faz parte do grupo de risco da Covid-19.

Em nota, a Semcom informou que a primeira-dama já está recuperada e fora do período de transmissão.

Leia a nota:

A Prefeitura de Manaus informa que o exame de testagem do novo coronavírus que deu positivo foi realizado em abril pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que não apresentou sintomas e não precisou fazer uso de nenhum medicamento. Ela se manteve em isolamento social, como preconizam os órgãos de saúde, durante toda a quarentena e agora já está curada, mantendo a rotina normal, inclusive com exercícios diários. Ela realizou tomografia que demonstrou que o pulmão estava limpo e já está fora do período de transmissão da Covid-19.

Em relação ao prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ele já realizou três testes e todos deram negativos. Além dos exames, ele fez também tomografia, que mostrou também que o pulmão estava limpo.