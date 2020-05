URGENTE: Rafael Fernandez é preso no município de Pacaraima, em Roraima

Rafael Fernandez, apontado como assassino da Miss Manicoré, Kimberly Mota, foi preso na tarde desta sexta-feira, 15/05. Ele está sendo trazido ao Amazonas para dizer o que aconteceu em seu apartamento, no domingo passado.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, Rafael Fernandes Rodrigues, 31, foi preso na tarde no município de Pacaraima, no estado de Roraima, próximo à fronteira com a Venezuela.

Equipes da DEHS estão indo ao munícipio realizar o recambiamento de Rafael para Manaus.