ALEAM usa dinheiro público para bancar militância virtual contra governador do Estado

Da Revista Cenarium

Uma nova nomeação feita pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE/AM), Josué Neto (PRTB), aponta que o parlamentar tem usado dinheiro público para financiar “militantes” pró-impeachment do governador Wilson Lima (PSC) e de seu vice, Carlos Almeida (PTB) em uma rede de grupos de Whatsapp.

No último dia 5 de maio, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico da Aleam, – Edição nº 1.491, a nomeação da advogada Lúcia Erika de Oliveira Barreto, para exercer cargo de Coordenadora na Diretoria da Casa, com data retroativa de 1º de abril deste ano.

Na semana passada, a REVISTA CENARIUM já havia publicado uma denúncia parecida. Assim como a empresária Wilmara Torres Kruke, também nomeada anteriormente por Josué Neto, para atuar em um cargo comissionado, Lúcia Barreto recebe um rendimento bruto total de R$ 5.841,33, como Coordenadora da Diretoria, para incentivar um movimento “espontâneo” favorável ao impeachment estadual nas redes sociais.

A advogada também está presente em pelo menos três grupos, “Pátria & Família 28 PRTB”, “Todos contra Wilson Lima” e “Wilson Lima na cadeia já”. A intenção desses grupos, é movimentar a opinião pública por meio de noticiais falsas e simular apartidarismo de Josué Neto, principal interessado no pedido de impeachment, por ser o primeiro na linha sucessória do poder. Lucia Barreto no perfil do Facebook, também segue a “militância” em todos os atos pró-Bolsonaro, que incentivam o fim do isolamento social. Ela também esteve presente na frustrada coleta de assinaturas para criação do partido de Jair Bolsonaro, Aliança Pelo Brasil (APB), que pretendia lançar candidatos à eleição municipal deste ano.

A equipe de reportagem da REVISTA CENARIUM tentou obter informações sobre as atribuições de Lúcia Barreto na Assembleia Legislativa do Amazonas. Nas redes sociais dela há várias imagens com Josué Neto em eventos da Casa.

Ainda foi questionado a Lúcia Barreto e ao Josué Neto, qual a razão da contratação da advogada para o cargo público, já que a mesma é profissional liberal. Até a publicação desta matéria, a reportagem não obteve retorno para essa resposta.

Militância

Assim como Lúcia Barreto, Sérgio Kruke e a mulhere dele, Wilmara Kruke estão envolvidos com a militância pró-impeachment, capitaneada pelo deputado Josué Neto. Sendo o atual opositor ao governo do Amazonas, e principal interessado na queda do atual poder executivo.

Processo Parado

Antes de ser divulgada a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Wellington José de Araújo, que suspendeu o andamento do processo de impeachment na ALE/AM. O presidente do Parlamento foi acusado por deputados de paralisar consecutivamente as sessões plenárias virtuais para evitar confrontos verbais.

Após constatar isolamento político na defesa do processo de destituição do governador do Estado, a alternativa do parlamentar, tem sido os ataques virtuais aos colegas de poder. O intuito é movimentar a população para pressionar os demais deputados a admitirem o processo de impeachment.