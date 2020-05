Ex-amante da primeira-dama de Manaus é alvo de operação da PF, diz site

Manaus – Nesta sexta-feira (15), a Polícia Federal deflagrou a operação Seronato, que investiga crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Um dos alvos da operação foi o diretor da empresa Cometais, Valter Ribeiro, que teve mandado de busca e apreensão na casa dele na avenida Ephigênio Salles, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Não é a primeira vez que o empresário de envolve em escândalos. Um vídeo publicado pelo Portal do Zacarias, Valter já teve um caso com a primeira-dama Elisabeth Valeiko em 2015, na época ela era casada com Ronan Braga e ele continuava casado com a Elaine Ribeiro. A confusão foi parar na delegacia depois que a esposa dele deu uns “tapas” na primeira-dama.

A operação

Ao todo a Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão. O principal alvo da operação é o delegado Federal Pablo Oliva, hoje licenciado para exercer o cargo como deputado Federal. A casa da mãe do deputado também foi alvo da operação, assim como Éda Oliva, é apontada como participante da lavagem de dinheiro.

Ligação do empresário com o deputado

Valter supostamente teria comprado uma empresa da mãe de Pablo Oliva e a PF estava investigando a prática de lavagem de dinheiro.