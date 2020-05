Polícia Militar registra 164 recuperados da Covid-19

Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas informa que registrou, nesta sexta-feira (15/05), 164 policiais militares recuperados da Covid 19. A iniciativa da corporação de oferecer à tropa tratamento para combater o vírus vem apresentando resultados extremamente positivos.

Diversas ações foram empregadas como a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), higienização e descontaminação de viaturas e lanchas das unidades operacionais e administrativas, higienização e sanitização dos quartéis, acompanhamento de serviço social, campanhas de conscientização com criação de vídeos orientativos e cartilhas digitais, campanhas de vacinação com sistema drive thru, a criação do aplicativo SASI para agilizar o atendimento médico dos policiais, a implantação do teste rápido para detectação do vírus e a distribuição dos medicamento azitromicina, ivermectina e cloroquina, que tem contribuído para o tratamento imediato do militar.

O atendimento inicial é realizado por meio do app SASI, no qual é feita a triagem de acordo com os sintomas apresentados pelo paciente. Essas informações são analisadas de forma minuciosa por uma equipe médica da corporação. O policial é assistido previamente por vídeo chamada e direcionado para o atendimento presencial na Policlínica da Polícia Militar, de acordo com sua necessidade.

Durante a consulta, o médico realiza teste rápido e orienta o paciente quanto à prevenção e os cuidados com a proliferação do vírus. Diante da comprovação do diagnóstico positivo, o tratamento é iniciado de forma imediata no Comando-Geral, onde o policial recebe toda a medicação indicada pelo profissional de saúde.

“Não mediremos esforços para cuidar dos nossos policiais militares. A nossa preocupação é com a segurança e o bem estar da tropa. Estamos felizes com o número significativo de recuperados, continuaremos trabalhando sempre para servir e proteger a população de bem e cuidar da nossa Polícia Militar“, salientou o Comandante-Geral, Coronel PM Ayrton Norte.