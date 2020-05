URGENTE: Rafael Fernandez chega a Manaus

MANAUS – O analista Rafael Fernandes, suspeito de assassinar a miss Kimberly Mota, 22 anos, chegou a Manaus na tarde deste sábado, 16. Ele foi preso na tarde de sexta-feira, no município de Pacaraima, região Norte de Roraima, na fronteira com a Venezuela.

Rafael Rodrigues entrou no Estado de Roraima na segunda-feira, 11, um dia depois que Kimberly foi encontrada morta no apartamento dele, localizado na avenida Joaquim Nabuco, Centro de Manaus.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram ao município realizar o recambiamento de Rafael para Manaus. Em Manaus, ele deve depor sobre o que aconteceu em seu apartamento, no domingo passado.

Crime

Rafael é apontado como principal suspeito pela morte da ex- namorada Kimberly Mota, que era modelo e finalista do concurso Miss Amazonas 2019. Ela foi encontrada morta, na madrugada da última terça-feira, 12/5, no apartamento do analista. Ela foi assassinada com três facadas.