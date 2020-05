Wilson critica saída de Teich ao citar situação ainda grave do estado

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), se manifestou sobre a saída do ministro da Saúde, Nelson Teich. À Globonews, ele disse que esperar da próxima gestão continuidade nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus porque a situação no Amazonas é grave.

“Que a pessoa que entre no Ministério da Saúde, não haja nenhum tipo de problema de descontinuidade, porque a situação do Amazonas ainda é muito grave”, disse.

Ao comentar sobre a situação do estado, o governador disse que a situação do Amazonas na pandemia é grave. “Nós continuamos precisando e, muito, da ajuda do Governo Federal nesse momento, para que a gente possa, o mais rápido possível, sair dessa pandemia”, afirmou.

O ministro da Saúde, Nelson Teich, deixou o cargo nesta sexta-feira (15), antes de completar um mês à frente da pasta. Apesar de uma nota oficial do ministério dizer que ele pediu demissão, assessores da Saúde afirmaram que o médico foi demitido.

No dia 3 de maio, o ministro desembarcou em Manaus, cumpriu uma extensa agenda de reuniões com governador Wilson Lima e autoridades do Amazonas. Na capital, o então ministro visitou hospitais e unidades de referência ao tratamento da Covid-19.