Equipe do 28 de Agosto comemora leitos vazios na ‘sala rosa’ para pacientes de Covid-19

MANAUS – Uma imagem ganhou as redes sociais neste domingo (17). Uma equipe de profissionais de saúde do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto postou a foto da ‘sala rosa’, que trata de pacientes com coronavírus, com leitos vazios.

“SALA ROSA. Ganhamos +1 Dia de Vitória. Hoje um dia de Vitória primeira vez respiramos um pouco rs 90% Estável transferidos ,0 Óbitos isso é grandioso, isso fica marcado pois só quem está de frente sabe o quanto passamos. Pra Deus não existe o impossível. Vamos Vencer” diz a legenda no post.

A publicação já tem mais de 3,8 mil compartilhamentos. No sábado, o Amazonas registrou 10.639 pacientes recuperados da Covid-19.