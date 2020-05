Anvisa aprova teste de anticorpos do novo coronavírus

Covid-19 – A farmacêutica americana Abbott anunciou nesta segunda-feira (18) que recebeu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para disponibilizar seu teste de sorologia que detecta os anticorpos IgG. O exame ajuda a identificar com mais precisão pessoas que podem ter sido infectadas pelo novo coronavírus.

Ao contrário dos testes que informam apenas se a pessoa está doente quando é testada, o exame para detectar anticorpos SARS-CoV-2, que identifica a proteína IgG, produzida nos estágios finais da infecção, é capaz de informar se o paciente já foi, em algum momento de sua vida, infectado pelo vírus.

De acordo com a companhia, com base em um artigo científico produzido pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, o novo teste demonstrou especificidade e sensibilidade superiores a 99% em 14 dias ou mais após o início dos sintomas. Os resultados da pesquisa foram publicados no Journal of Clinical Microbiology.

Desta forma, o exame é uma importante ferramenta para indicar por quanto tempo os anticorpos permanecem no corpo e se eles fornecem imunidade contra novas infecções. A empresa também espera que os resultados auxiliem na produção de uma vacinacontra a covid-19.