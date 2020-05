Durante revista, polícia encontra túnel em cela do Compaj

Manaus – Um túnel foi descoberto, nesta segunda-feira (18/05), durante revista no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro oito, da BR-174 (Manaus-Boa Vista). Com esta, são quatro tentativas de fugas de detentos frustradas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) nos últimos 40 dias.

Após apuração do Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen), agentes de ressocialização encontraram o início da escavação do túnel dentro de uma das celas do Compaj. Na ocasião, foram descobertos ainda cinco celulares e um modem móvel para acesso à internet. “Há indícios de que um funcionário estaria levando os celulares. Um inquérito policial será aberto para apurar o caso”, informou o titular da Seap, coronel Vinícius Almeida.

Imediatamente, o local foi isolado para a manutenção e 24 internos transferidos para outras celas. Eles irão responder a um Procedimento Administrativo Disciplinar, o qual será encaminhado posteriormente à Vara de Execução Penal (VEP).

O secretário voltou a afirmar que a Seap está em constante monitoramento para impedir a ação de presos que tentam burlar o sistema prisional. “Estamos vigilantes e acompanhando toda a movimentação dos internos”, ressaltou.

Tentativas de fuga – No dia sete de abril, a Seap flagrou o momento em que um túnel era escavado do lado de fora da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Um homem foi detido e nenhum preso conseguiu fugir.

No dia 17 de abril, um novo túnel foi descoberto no Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM 1). No dia dois de maio, foi encontrado um túnel por onde os presos planejavam fugir durante a rebelião na UPP.