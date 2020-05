Academia Live vai reabrir atividades em meio à pandemia de Covid-19

MANAUS – A rede de academias Live anunciou nesta quarta-feira, 20, a reabertura da atividades. A decisão de reabrir ocorre após o decreto federal nº 10.344, do presidente Jair Bolsonaro, publicado no dia 11 de maio, considerar as academias, salões e barbearias como serviços essenciais.

“Juntos vamos passar por isso e criar um habito de saúde na vida de todos que procuram a atividade física como prevenção de doenças” diz o anúncio publicado no perfil da academia no Instagram. A data não foi divulgada. Os comentários foram desativados na publicação. Um ‘esquenta de reabertura’ foi promovido na tarde de hoje.

Em matéria publicada no Portal A crítica, os alunos denunciaram a academia por cobrança abusiva, que mesmo após a suspensão das atividades, continuou com a cobrança automática.

Veja o post:

Ontem (19), a empresária Mishelly Carrate Cunha, proprietária do salão de beleza ‘Sempre Bella’, localizado no bairro Vieiralves, conseguiu na justiça a liberação para funcionamento do estabelecimento.