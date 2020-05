Amazonas realiza chamada pública para a compra de material farmacológico

Amazonas – O Governo do Estado está com chamamento público aberto para empresas interessadas em vender material farmacológico ao Estado. O processo é realizado pelo Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM), que passou a concentrar os processos de compras da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), inclusive os de dispensa de licitação.

As empresas interessadas no chamamento público para registro de preços de material farmacológico (nº 001/2020) devem enviar as propostas até o horário das 11h (horário local/12h–horário de Brasília), do dia 22/05 (sexta-feira). A forma de encaminhamento das propostas será pelo e-mail do CSC-AM ([email protected]).

O Estado passará a lançar esta semana editais de chamamento também para compras de equipamentos hospitalares, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), medicamentos e testes rápidos. As compras são voltadas para as ações de enfrentamento ao novo coronavírus.

Os interessados em vender para o Estado equipamentos e produtos para a saúde devem acessar os editais publicados no site do CSC-AM (http://www.csc.am.gov.br/portal/licitacao/) e no Diário Oficial do Estado do Amazonas (http://diario.imprensaoficial.am.gov.br/). É possível também obter informações sobre os editais por meio dos telefones (92) 3214-5622 e 3214-5640, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

A concentração de todas as compras da área da saúde no CSC-AM é uma das diretrizes da nova gestão da Susam. A secretária da pasta, Simone Papaiz, alega que o órgão passará a concentrar esforços na atividade-fim, que é assistência.