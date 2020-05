Arthur gasta 97% a mais com publicidade por habitante que o Governo do Estado

Manaus – A Prefeitura de Manaus gastou, de 1 de janeiro até esta quinta-feira, 21 de maio de 2020, R$ 33,68 milhões em publicidade, apontam dados da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), disponíveis no portal da Transparência do município.

O valor é 3,8% maior que o registrado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), no mesmo período. Se tratado de forma proporcional, o Executivo Municipal gastou 97% a mais por habitante do que o Estadual.

Os valores considerados constam como pagos pelas duas pastas e são relacionados aos orçamentos de ambas as secretarias, responsáveis pelas diretrizes das políticas de comunicação de Manaus e do Amazonas, respectivamente.

O cálculo se explica da seguinte forma: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Manaus tem 2.182.763 habitantes. Assim, a verba para a divulgação das ações da Prefeitura Municipal, no último ano de mandato do prefeito Arthur Neto (PSDB), correspondem a R$ 15,43 por habitante, considerando que os VTs (vídeos institucionais) com campanhas educativas e divulgação de ações são veiculados apenas na capital.

Já o Estado gastou, em média, R$ 7,8 por cada um dos 4.144.597 habitante do Amazonas. Sendo assim, tudo que tem sido produzido, por exemplo, para sensibilizar a população sobre o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e medidas de prevenção indicadas por autoridades de saúde mundiais, tem a divulgação mais abrangente, incluindo a capital e os 61 municípios do interior.

Prefeitura de Manaus

Governo do Amazonas