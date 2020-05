Brasil ultrapassa marca de 20 mil mortes provocadas por covid-19

Brasil – As secretarias estaduais e municipais de saúde notificaram 1.188 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas —maior atualização diária de vítimas fatais desde o primeiro registro, em 17 de março, em São Paulo. De acordo com o Ministério da Saúde, o país acumula 20.047 vítimas fatais.

De ontem para hoje, o número de infectados cresceu 18.508 e agora são 310.087 pessoas diagnosticadas. O governo federal estima que 125.960 já estão curadas.

O estado de São Paulo concentra 73.739 casos confirmados e 5.558 mortes por covid-19. Nas últimas 24 horas, segundo o secretário de Saúde, José Henrique Germann, foram notificados 4.080 diagnósticos positivos e 195 óbitos.

Durante coletiva, no início da tarde, no Palácio dos Bandeirantes, o governo anunciou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) está em 73% no estado e 89,9% na capital.