TikTok se torna a empresa mais valiosa do mundo, chegando a 100 Bilhões de dólares

Mundo – A crise do coronavírus não foi ruim para todas as startups. A rede social chinesa TikTok, que já vinha em uma crescente antes da pandemia da covid-19, colhe como nunca os frutos de seus vídeos rápidos e alto uso por jovens.

A ByteDance, dona do TikTok, já era a startup mais valiosa do mundo. A companhia terminou o ano valendo 75 bilhões de dólares, segundo ranking calculado pela empresa de inteligência CB Insights, valor obtido após sua última rodada de investimentos, há dois anos.

A agência Bloomberg publicou que, segundo fontes no mercado privado, o valor de mercado da empresa pode ter subido mais de 33% após vendas de ações recentes.

As fontes ouvidas pela Bloomberg afirmam que negociações podem ter chegado a avaliar a empresa entre 105 e 110 bilhões de dólares. Uma das fontes afirma ainda que a empresa chegou a ser negociada a 140 bilhões de dólares.

Se confirmados os valores, a ByteDance seria também uma das empresas com maior valor de mercado privado na última década, superada apelas pelas também chinesas Alibaba, de varejo (e dona de nomes como o AliExpress) e seu braço financeiro, a Ant Financial Services, antiga Alipay, de serviços financeiros.

Em 2018, a ByteDance chegou a passar a Uber em valor de mercado. Isso aconteceu antes de a empresa de transporte por aplicativo sair da lista de startups ao abrir capital na bolsa, o que aconteceu no ano seguinte — hoje, a Uber vale na bolsa 58 bilhões de dólares.

Uma startup é considerada, na visão tradicional, uma empresa de tecnologia escalável e sem capital aberto ou mesmo sem ter nascido dentro de um grande grupo.

A título de comparação, a startup mais valiosa no Brasil é o banco digital Nubank, que passou a valer 10 bilhões de dólares no ano passado. Na bolsa brasileira, a empresa mais valiosa é a Petrobras, que vale mais de 252 bilhões de reais (ou cerca de 45 bilhões de dólares).

A alta do TikTok

A ByteDance tem investidores como General Atlantic, Sequoia e Softbank. A empresa chinesa, inclusive, é uma das apostas do Softbank para reduzir as perdas recordes em seus investimentos — que incluem nomes mais impactados pela pandemia, como Uber e WeWork.

O maior ativo da ByteDance é o TikTok, que tem mais de 800 milhões de usuários ativos. Parte do ânimo dos investidores no mercado privado pode residir da resiliência do negócio em meio à pandemia.

Só nos Estados Unidos, o número de usuários únicos usando a ferramenta foi de 27 milhões em outubro de 2019 para 52,2 milhões de pessoas em março de 2020, uma alta de 94%, segundo dados da empresa especializada em métricas digitais Comscore. Entre janeiro e março, a alta foi de 26%.