Caso Kimberly: Rafael tem prisão preventiva decretada

A juíza de direito da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus, Priscila Maia Barreto, decretou na quinta-feira (21), a prisão preventiva de Rafael Fernandes Rodrigues, acusado da morte de Kimberly Karen Mota de Oliveira, crime ocorrido na madrugada do dia 11 de maio de 2020, em Manaus.

A decisão da magistrada acompanhou o parecer do promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE). Rafael foi preso dia 15 de maio na cidade de Pacaraima (RR), após pedido de prisão temporária apresentado pela Polícia Civil do Estado do Amazonas.

A prisão temporária de Rafael Fernandes havia sido decretada por um período de 30 dias. Diante da confirmação da autoria do crime, a Polícia Civil do Estado do Amazonas solicitou que o mesmo possa permanecer preso preventivamente.